التقاعد تعلن صرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر آب

2020/07/28 | 12:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت هيأة التقاعد الوطنية، الثلاثاء (28 تموز 2020)، صرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر ...





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