عضو بالأمن النيابية يتهم أمريكا بقصف ’’معسكر صقر’’ ويدعو لإخراج المعسكرات من المدن

2020/07/28 | 12:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

اتهم عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، كاطع الركابي، الثلاثاء (28 تموز 2020) الطائرات الأمريكية بقصف معسكرات القوات الأمنية والحشد الشعبي، مشيراً إلى "عدم امتلاك أي طرف للطائرات غير الطرف الأمريكي"، على حد قوله.

وقال الركابي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "التفجيرات المتكررة التي تحدث لبعض المعسكرات بين الحين والاخر، وخاصة القريبة من المناطق السكنية تولد الكثير من المشاكل".

وأضاف، أن "التحقيقات التي اُجريت بخصوص الانفجارات، سواءً تلك التي حدثت في العام الماضي أو العام الحالي، لم توضح الحكومة ماهية الانفجارات، فمرة تقول طائرات مسيرة، وأخرى تعزي السبب لتماس كهربائي".

وطالب الركابي، "الحكومة بإجراء تحقيقات شفافة بما يخص التفجيرات"، مشدداً على ضرورة أن "لا تكون معسكرات الجيش، أو الحشد الشعبي، أو الشرطة الاتحادية قريبة من المناطق السكنية".

وأردف، أن " الطرف المستفيد من هذه التفجيرات في سبيل ضرب الحشد والقوات الامنية، هو الذي يملك الطائرات، وهو الذي تذهب أصابع الاتهام نحوه"، مؤكداً أنه "لا أحد لا يمتلك الطائرات غير الطرف الامريكي".

وفي الأيام الأخيرة، تعرضت عدد من القواعد العسكرية التابعة للجيش العراقي، إلى انفجارات بداخل المعسكرات، حيث حدث انفجار بمعسكر صقر، بسبب "سوء التخزين وارتفاع درجة الحرارة"، بحسب بيان خلية الإعلام الأمني، إضافة إلى تعرض معسكر التاجي لقصف بصواريخ كاتيوشا".

وأمس الاثنين ذكرت خلية الاعلام الأمني في بيان تلقته وكالة (بغداد اليوم)، أن "معسكر التاجي لجيشنا العراقي قد تعرض قبل قليل الى هجوم بثلاث صواريخ كاتيوشا انطلقت مِن منطقة سبع البور، وسقطت هذه الصواريخ على مواقع للقوات العسكرية العراقية".وأوضحت، أن "الصاروخ الاول سقط على السرب الخامس عشر لطيران الجيش وسبب اضرار كبيرة بإحدى طائرات طيران الجيش، وسقط الصاروخ الثاني على معمل المدافع والاسلحة مخلفا اضرار مادية فيما سقط الصاروخ الثالث في السرب الثاني مِن طيران الجيش لكنه لم ينفجر".وأضافت، أن "القوات الامنية العراقية ستواصل السعي لملاحقة الضالعين بهذه الهجمات، وتقديمهم الى العدالة، لينالوا جزاءهم المستحق".





بعد ذلك، وفي وقت متأخر من يوم أمس الاثنين، أصدرت الخلية بياناً آخر يكشف عن إخماد حريق اندلع نتيجة انفجارين في قاعدة ماجد التميمي (سبايكر) بمحافظة صلاح الدين.وأوضحت الخلية في بيانها، أنه "في تمام الساعة الحادية عشر مِن ليلة 27 تموز 2020، حدث انفجاران في قاعدة الشهيد ماجد التميمي الجوية في محافظة صلاح الدين".وأشارت إلى أن "فرق الدفاع المدني تمكنت مِن السيطرة على الحريق الذي نجم عن هذين الانفجارين، دون وقوع خسائر بشرية".

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