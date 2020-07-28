منظمة الصحة العالمية تحدد شروطًا للسيطرة على الوباء في العراق

2020/07/28 | 12:54 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلنت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، انه سيتم السيطرة على كورونا في العراق في حال التزام المواطنين بعدة شروط، مبينة ان مواطني شرق القناة ببغداد غير مدركين لخطر الوباء.وقال ممثل المنظمة ادهم اسماعيل في تصريحات صحفية، “اذا التزم المواطنون بحظر التجوال والارشادات الصحية خلال عيد الأضحى المبارك سوفه يتم السيطرة على وباء […]

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