2020/07/28 | 12:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … اعلنت هيئة التقاعد العامة، الثلاثاء، عن صرف رواتب المتقاعدين لشهر اب.وقالت الهيئة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه انه “تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وبمتابعة حثيثة من قبل وزير المالية بشأن تأمين الرواتب التقاعدية لشهر آب 2020 وبالنظر لقرب حلول عيد الأضحى المبارك، نعلن عن صرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر آب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التقاعد العامة تعلن عن صرف رواتب المتقاعدين لشهر اب) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التقاعد العامة تعلن عن صرف رواتب المتقاعدين لشهر اب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).