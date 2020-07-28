هم يزرعون الإرهاب ونحن نحصد ثماره الحلقة الأخيرة

2020/07/28 | 12:55 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:علي الكاش في العراق نخبة من الكتاب والقراء لا تفوتهم عبارة دون أن يتمحصوها بدقة، وهم المقصودون في المثل العراقي الشائع (مفتح باللِبن) كدلالة على الرشد وقوة الملاحظة والبصيرة الثاقبة...أكمل القراءة ←

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