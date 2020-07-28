حكومة الكاظمي وسياسة إحتواء فصائل اللادولة

2020/07/28 | 12:55 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سامان سوراني بعد تراكم حلقات الفشل الحکومي خلال العقود الثلاثة الماضية بسبب تحکم السياسة التقليدية والدين السياسي العاجز والغير مؤهل إدارياً بمستقبل ومصير العراق و بعد تدهور الوضع الاقتصادي والخدماتي...أكمل القراءة ←

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