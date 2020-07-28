نفط ميسان يعلن عدم التجديد للمدرب أحمد دحام

2020/07/28 | 12:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ميسان أعلنت إدارة نادي نفط ميسان الرياضي، اليوم الثلاثاء، عدم التجديد لمدرب فريق الكرة في النادي أحمد دحام بعد الاتفاق الذي عقد بين المدرب والنادي.وذكر بيان لنادي نفط ميسان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، أن "الهيئة الإدارية للنادي اجتمعت بالمدرب أحمد دحام، وقرر الطرفان عدم تجديد عقد تدريب الفريق الكروي للموسم المقبل".وأضاف أن "إدارة النادي تقدم الشكر والتقدير للمدرب أحمد دحام ،والثناء على جهوده الاستثنائية مع فرسان المملكة ،التي أثمرت عن نتائج طيبة رفعت اسم محافظة ميسان عالياً بتحقيق النجاح الذي أشاد به الجميع خلال الموسم الماضي" مبيناً أن "الإدارة ستعلن في القريب العاجل تعاقدها مع مدرب جديد يقود الفريق خلال الموسم المقبل".

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