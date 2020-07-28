2020/07/28 | 12:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البعيجي يطالب رئيس الوزراء بعدم تكرار اخطاء الحكومة السابقة التي اعتدت وتجاوزت على حملت الشهادات العليا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/28 | 12:56.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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