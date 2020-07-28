2020/07/28 | 12:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقاعد تعلن عن صرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر آب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/28 | 12:56.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التقاعد تعلن عن صرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر آب) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التقاعد تعلن عن صرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر آب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).