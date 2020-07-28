الحشد الشعبي يعلن مسك اهم” العقد النهرية” في ديالى

2020/07/28 | 13:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..اعلن الحشد الشعبي، الثلاثاء، عن مسك اهم العقد النهرية في محافظة ديالى، مشيرا إلى أن المسك سيكون له دلالائل ايجابية في تعزيز الاستقرار الأمني.وقال الناطق الاعلامي باسم محور ديالى في الحشد الشعبي صادق الحسيني في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” الحشد الشعبي نجح في تطبيق ستراتيجية امنية جديدة تتمثل في مسك اهم العقد النهرية […]

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