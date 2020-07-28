2020/07/28 | 13:02 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد حسمت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء قرارها للعام الدراسي الحالي للصفوف الأربعة الأولى من المرحلة الابتدائية .وذكرت الوزارة في بيان، ان “هيئة الرأي يرأسها وزير التربية علي حميد مخلف، ناقشت ضمن جدول اعمالها في جلستها الدورية، قرارات عدة ومنها المتعلقة بخصوص الصفوف الأربعة للمرحلة الابتدائية، حيث تم التصويت بالاجماع على اضافة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دفعة جديدة من وزارة التربية إلى طلبة المراحل الابتدائية الأربعة الأولى) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دفعة جديدة من وزارة التربية إلى طلبة المراحل الابتدائية الأربعة الأولى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).