انخفاض استهلاك الصين من الذهب

2020/07/28 | 13:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن اتحاد الذهب الصيني، اليوم الثلاثاء، إن استهلاك البلاد للذهب تراجع بنسبة 38% على أساس سنوي، في النصف الأول من 2020، متأثرا بتفشي فيروس كورونا وتباطؤ الاقتصاد.وذكر الاتحاد أن الاستهلاك في الصين، أكبر مستخدم للذهب في العالم، بلغ 323.29 طن في الفترة من يناير إلى حزيران 2020.وانخفض الاستهلاك إلى النصف تقريبا في […]

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