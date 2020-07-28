2020/07/28 | 13:07 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اعلنت هيئة التقاعد العامة، اليوم الثلاثاء، إطلاق رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر آب.وقالت الهيئة في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، انه "تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وبمتابعة حثيثة من قبل وزير المالية بشأن تأمين الرواتب التقاعدية لشهر آب 2020 وبالنظر لقرب حلول عيد الأضحى المبارك".واضافت ان "صرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر آب 2020 ستكون عِبرَ قنوات الصرف الرسمية (المصارف وقنوات الدفع الالكتروني) ".وتتقدم الهيئة "بكافة منتسبيها بالتهاني والتبريكات الى الشعب العراقي والأمة الاسلامية جمعاء بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك مُتمنين من الباري عز وجل إن يحفظ شعبنا الكريم من الوباء والبلاء".

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