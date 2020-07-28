كاتب مستقل : شركة (الكي كارد) احد حقول الفساد الواسعة في العراق

2020/07/28 | 13:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..هاجم الكاتب العراقي سليم الحسني شركة (الكي كارد) متهما إياها بأنها “واحد من حقول الفساد الواسعة في العراق”.وقال الحسني في مقال نشره تحت عنوان “عصابة (الكي كارد) مافيا الفساد المرعب” وتابعته (المستقلة) اليوم الثلاثاء ، “في العراق أمور خفية لا يراها المواطن، مما يجعله يُلقي المسؤولية على الجهة الخطأ، بينما يكون المتورط آمناً […]

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