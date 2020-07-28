عبد الحسن: منافسات اتحاد بناء الأجسام ستقتصر على المشاركة الخارجية

2020/07/28 | 13:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الاتحاد العراقي المركزي لبناء الأجسام فائز عبد الحسن أن العام المقبل لن يشهد إقامة أي منافسة محلية في أجندة الاتحا

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