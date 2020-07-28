برلماني للكاظمي: لا تكرر اخطاء الحكومة السابقة

2020/07/28 | 13:15 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]طالب النائب منصور البعيجي، الثلاثاء، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بعدم تكرار اخطاء الحكومة السابقة التي اعتدت وتجاوزت على حملة الشهادات العليا في البلد عندما خرجوا للمطالبة بحقوقهم المشروعة.

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