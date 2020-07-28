تراجع مستوى المحترفين يضع كاتانيتش في مأزق

2020/07/28 | 13:15 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]لم تسمح خلية الأزمة، باستكمال التدريبات الجماعية لمنتخب العراق، تحضيرًا للتصفيات المشتركة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

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