2020/07/28 | 13:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- حسمت وزارة التربية ، اليوم (الثلاثاء 28 تموز 2020) قرارها للعام الدراسي الحالي للصفوف الأربعة الأولى من المرحلة الابتدائية .وذكرت الوزارة في بيان ان هيئة الرأي يرأسها معالي وزير التربية الأستاذ علي حميد مخلف ، ناقشت ضمن جدول اعمالها في جلستها الدورية ، قرارات عدة ومنها المتعلقة بخصوص الصفوف الأربعة للمرحلة […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص التربية تتخذ قرراً يخص تلاميذ المراحل الاربعة الاولى للدراسة الابتدائية المركز الخبري الوطني.

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