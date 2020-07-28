2020/07/28 | 13:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..افاد مصدر امني في الاستخبارات العسكرية ، الثلاثاء، بان القوات الامنية تمكنت من الاستيلاء على اسلحة متنوعة بعملية دهم وتفتيش غربي الانبار .وقال المصدر في تصريح لـ/المعلومة/، إن “قوة امنية مؤلفة من الفوجين الثاني والثالث لواء المشاة الرابع الفرقة الاولى ومفارز من شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة واللواء اعلاه نفذت حملة دهم […]

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