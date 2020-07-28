الهند تشتري خمس طائرات رافال فرنسية استخدمت بقصف العراق وسوريا وليبيا

2020/07/28 | 13:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … كشف موقع ( دي ان اي انديا ) الهندي في تقرير له ، الثلاثاء، أن الهند اشترت خمس طائرات فرنسية من طراز رافال كانت موجودة في قاعدة الظفرة الجوية في الامارات بعد ان اقلعت لسبع ساعات للوصول الى الهند بحسب ما اعلن سلاح الجو هناك.وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ أن […]

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