حقوق الإنسان تؤكد استشهاد ثلاثة متظاهرين وإصابة 21 في ساحة التحرير أمس

2020/07/28 | 13:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداداكدت المفوضية العليا لحقوق الانسان، اليوم الثلاثاء، استشهاد ثلاثة متظاهرين وإصابة 21 في ساحة التحرير أمس الاثني ن.وقالت المفوضية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انها "وثقت من خلال فرقها الرصدية الاحداث التي جرت في ساحة التحرير يوم الاثنين المصادف ٢٧/ ٧ / ٢٠٢٠ نتيجة للتصادمات بين القوات الامنية والمتظاهرين، استشهاد (٣) من المتظاهرين واصابة (٢١) منهم اصابة البعض منهم خطيرة نتيجة استخدام الرصاص الحي والصجم".وفيما اعلنت المفوضية ادانتها لاستخدام العنف وتقييد حرية التظاهر السلمي، فانها طالبت عبر بيانها الحكومة "بالاسراع في اعلان نتائج التحقيقات، وتقديم المتسببين به للقضاء، ومطالبة القوات الامنية بحظر استخدام العنف تجاه المتظاهرين السلميين باعتباره يمثل انتهاكا صارخا لمعايير حقوق الانسان ومعايير الامم المتحدة في انفاذ القانون والالتزام التام بحماية المتظاهرين".



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٣_وطالبت القوات الامنية والمتظاهرين "اتخاذ اقصى درجات ضبط النفس والابتعاد عن اية تصادمات تكون نتيجتها سقوط شهداء ومصابين".وبينت انها "ستواصل المفوضية توثيق ما حصل من احداث وستصدر تقارير تفصيلة بما حدث حين اكمال فرق تقصي المفوضية لمهامها واستقبال الشكاوى والبلاغات لغرض احالتها للأدعاء العام ومحكمة حقوق الانسان وفق ولاية المفوضية القانونية باعتبارها تمثل انتهاكا صارخا لحرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي ".

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بغداد اليوم-بغداد

أصدرت وزارة الداخلية، الثلاثاء (28 تموز 2020)، بياناً بشأن الأحداث التي جرت بين المتظاهرين والقوات الأمنية في ساحة التحرير بالعاصمة بغداد، فيما أكدت الوزارة وجود مجموعات إجرامية تضرب المتظاهرين وتفتعل الصدامات، بحسب تعبيرها.

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بغداد اليوم - صلاح الدين

أعلنت خلية الاعلام الامني، الاثنين، اخماد حريق اندلع نتيجة انفجارين في قاعدة ماجد التميمي (سبايكر) بمحافظة صلاح الدين.

وقالت الخلية في بيان تلقته وكالة (بغداد اليوم)، إنه "في تمام الساعة الحادية

بغداد اليوم - بغداد

افاد مراسل بغداد اليوم، مساء الاثنين، بان فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد حريق شارع حيفا بعد 5 ساعات من اندلاع النيران.

وقال مراسلنا، ان فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد الحريق الدي اندلع في شارع حيفا وسط بغداد بعد 5 ساعا

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