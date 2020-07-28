اتلاف مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري في منفذين حدوديين مع إيران

2020/07/28 | 13:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، الثلاثاء (28 تموز 2020)، اتلاف مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري،...





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