محافظة عراقية تعلن إنتاج أكثر من 10 ملايين بيضة و463 طناً من الدجاج واللحم والأسماك

2020/07/28 | 13:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بابل

قال مدير زراعة بابل، خالد عبيد علي القره غولي، اليوم الثلاثاء، إن إنتاج بيض المائدة لشهر تموز الجاري...





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