2020/07/28 | 13:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مديرية شؤون البطاقة الوطنية تدعو المواطنين لاستلام البطاقة خلال توقيت الواحدة ظهرا لغاية الخامسة عصرا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/28 | 13:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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