2020/07/28 | 13:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على إرهابي والعثور على وكر خلال عمليات تفتيش ابطال العراق بديالى وكالة تقدم الاخبارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على إرهابي والعثور على وكر خلال عمليات تفتيش ابطال العراق بديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على إرهابي والعثور على وكر خلال عمليات تفتيش ابطال العراق بديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).