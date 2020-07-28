2020/07/28 | 14:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‌متابعة/المركز الخبري الوطني- وجهت الخارجية الإيرانية دعوة إلى دول المنطقة من خلال محسن بهاروند، مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون القانونية والدولية.ودعا بهاروند دول المنطقة والعالم إلى “عدم الانخداع بأمريكا”، مشيرا إلى محاولات الولايات المتحدة لتمديد الحظر التسليحي على إيران وزيارة المبعوث الأمريكي برايان هوك إلى دول المنطقة.وقال بهاروند في تصريح لوكالة أنباء “فارس” […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخارجية الإيرانية تقدم دعوة لدول المنطقة المركز الخبري الوطني.

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