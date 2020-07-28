عراقي يكتشف نفسه مصابًا ومتشافي من كورونا دون علمه!

2020/07/28 | 14:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد مازال ملف جائحة كورونا يحتوي على جوانب عديدة غامضة وتثار حولها أسئلة لايوجد لها اجوبة حتى الان لكون الفيروس مازال جديدًا على العالم ومتغير الحال وغير معروفة ماهية سلوكياته تمامًا حتى الان.ومن بين الاسئلة التي يطرحها العديد من الناس، هو ما اذا كانوا قد أصيبوا في وقت سابق وتشافوا من […]

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