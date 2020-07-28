سائرون: لا توجد رغبة سياسية حقيقية في اجراء الانتخابات المبكرة

2020/07/28 | 14:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..أكد القيادي في تحالف سائرون بدر الزيادي، الثلاثاء، عدم وجود رغبة حقيقية لدى اغلب القوى السياسية في اجراء الانتخابات المبكرة، مبينا أن بعض القوى لا ترغب باي شكل من الأشكال إقامة الانتخابات المبكرة.وقال الزيادي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “بعض القوى السياسية قد ترغب في تأخير اجراء الانتخابات وقد ترغب قوى أخرى […]

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