إغلاق مدينة بلجيكية بسبب تفشي كورونا

2020/07/28 | 14:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قررت السلطات المحلية في بلجيكا إغلاق مدينة انتويرب بأكملها بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا بين سكانها
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إغلاق مدينة بلجيكية بسبب تفشي كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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