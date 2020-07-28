إغلاق مدينة بلجيكية بسبب تفشي كورونا

2020/07/28 | 14:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت السلطات المحلية في بلجيكا إغلاق مدينة انتويرب بأكملها بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا بين سكانها

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