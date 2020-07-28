2020/07/28 | 14:16 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسريبات تكشف موعد إطلاق آيفون 12 هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/28 | 14:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسريبات تكشف موعد إطلاق آيفون 12) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسريبات تكشف موعد إطلاق آيفون 12) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).