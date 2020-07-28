غضب في العراق.. قطع طرق بسبب الكهرباء

2020/07/28 | 14:16 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بسبب تردي خدمة الكهرباء، قطع محتجون الثلاثاء الطرق الرئيسية في قضاءي الرفاعي والنصر شمال الناصرية جنوب العراق.كما قطع محتجون الطريق الرابط بين محافظتي ذي قار وواسط لتردي واقع الكهرباء، وفق مراسل

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