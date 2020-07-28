2020/07/28 | 14:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تعثرت مفاوضات إدارة نادي الطلية الرياضي مع الحارس الدولي محمد كاصد، للعب في صفوف الانيق في الموسم المقبل.وقال مصدر في الهيئة الإدارية لنادي الطلبة في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “مفاوضات ادارة الطلبة مع الحارس محمد كاصد وصلت الى طريق مسدود”.وأضاف ان “المفاوضات تعثرت بين الطرفين، حيث حالت بعض التفاصيل المتعلقة بالقيمة المالية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قضي الامر.. كاصد لن يوقع للانيق) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قضي الامر.. كاصد لن يوقع للانيق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).