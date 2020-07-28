الطاقة النيابية: وزير الكهرباء الحالي لم يكلف نفسه بزيارة أي محافظة رغم الازمة

2020/07/28 | 14:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومةبغداد..حمل عضو لجنة الطاقة النيابية همام التميمي، الثلاثاء، جميع الوزراء في وزارة الكهرباء مسؤولية الاخفاق في توفير الطاقة خلال الصيف، مبينا ان الوزير الحالي لم يزر أي محافظة رغم تصاعد الاحتجاجات الشعبية.وقال التميمي في تصريح لـالمعلومة ان ” الوزير الحالي ماجد مهدي حنتوش لم يكلف نفسه بزيارة أي محافظة او محطة كهربائية رغم […]

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