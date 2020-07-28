حساب واحد لـ4 أجهزة.. ميزة جديدة من واتساب

2020/07/28 | 14:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وعد مطورو تطبيق واتساب المستخدمين بإطلاق ميزة جديدة تتيح لهم تفعيل عدد من الأجهزة لنفس الحساب، ما يعني استخدام نفس الحساب على 4 أجهزة مختلفة في وقت واحد.وبحسب ما نشر موقع WABetaInfo، فإن هذه الميزة ما زالت قيد التطوير، وعندما ستصبح جاهزة سيكون هناك شعار إمكانية استخدام الحساب على أجهزة أخرى.فيما لم يتم […]

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