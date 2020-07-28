2020/07/28 | 14:25 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقوق الانسان تكشف حصيلة حادثة التحرير وتوجه عدة مطالب للحكومة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/28 | 14:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حقوق الانسان تكشف حصيلة حادثة التحرير وتوجه عدة مطالب للحكومة) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حقوق الانسان تكشف حصيلة حادثة التحرير وتوجه عدة مطالب للحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).