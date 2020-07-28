بالفيديو.. وزير الكهرباء يعلن المباشرة باستيراد الكهرباء من كردستان وتركيا لتزويد المحافظات العراقية

2020/07/28 | 14:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلن وزير الكهرباء ماجد مهدي حنتوش، البدء باستيراد الطاقة من كردستان وتركيا، لتجهيز المحافظات العر...





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