إيران تسجل 2667 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة

2020/07/28 | 14:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / متابعة /- سجلت إيران، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، فيما سجلت أيضا قفزة قياسية في عدد الوفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سيما سادات لاري أن عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ […]

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