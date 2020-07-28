القبض على خمسة دواعش في نينوى

2020/07/28 | 14:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أفادت قيادة شرطة نينوى، الثلاثاء، بإلقاء القبض على خمسة من عناصر عصابات داعش الإرهابية.وقال قائد الشرطة، العميد ليث خليل الحمداني، إن "فوج طوارئ الشرطة الثاني عشر التابع لقيادة شرطة نينوى وبعد ورود معلومات مؤكدة والمتابعة المستمرة وتعاون المواطنين تمكن من القاء القبض على ( خمسة ) عناصر من عصابات داعش الارهابية، في مناطق واحياء ( الزهراء والاربچية ) في الجانب الايسر لمدينة الموصل".وأضاف، أن "احدهم كان يعمل فيما يسمى بالامنية والاخر كان يعمل فيما يسمى بالحسبة والبقية كانوا يعملون بصفة مقاتل فيما يسمى ( ديوان الجند والمعسكرات العامة ) خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل".

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