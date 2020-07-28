سائرون يطالب بعقد جلسة استثنائية للبرلمان يحضرها 4 وزراء ومحافظ وأمين بغداد

2020/07/28 | 14:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد طالب تحالف سائرون، الثلاثاء، بعقد جلسة استثنائية للبرلمان يحضرها 4 وزراء ومحافظ وأمين بغدادوذكر التحالف في مؤتمر صحفي، إنه يطالب "بعقد جلسة استثنائية طارئة لمجلس النواب لمناقشة تردي الكهرباء والخدمات الأخرى".وطالب، "بحضور وزراء الكهرباء و النفط والمالية والتخطيط و أعضاء مجلس الطاقة في مجلس الوزراء، ومحافظ بغداد و أمين العاصمة في الجلسة الاستثنائية الخاصة".

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