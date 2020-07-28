2020/07/28 | 14:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سائرون يطالب بعقد جلسة استثنائية طارئة لمجلس النواب لمناقشة تردي الكهرباء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/28 | 14:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سائرون يطالب بعقد جلسة استثنائية طارئة لمجلس النواب لمناقشة تردي الكهرباء) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سائرون يطالب بعقد جلسة استثنائية طارئة لمجلس النواب لمناقشة تردي الكهرباء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).