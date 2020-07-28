الحراك الجماهيري الجديد ومسؤولية الحكومة المؤقتة - صبحي مبارك مال الله

2020/07/28 | 14:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صبحي_مبارك_مال_الله لقد إعتقدت القوى المتنفذة والفاسدين والمليشيات المنفلتة ، بأن إنتفاضة تشرين الأول (أكتوبر) إنتهت وإن الحراك الجماهيري توقف ولن يعود بسبب جائحة كورونا وإرتفاع درجات الحرارة إلى أكثر من 50 درجة مئوية وتوقف تغذية الكهرباء ، ولكن الهبّة الجماهيرية الأخيرة وفي العديد من المحافظات والأقضية والنواحي برهنت من جديد على عزم جماهير شعبنا على إستمرار الإنتفاضة وفشل ماكانوا يعتقدون به و إعادت الرعب إلى آولئك ......





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