البرنامج النووي والحصار ضد الشعب الإيراني - مصطفى محمد غريب

2020/07/28 | 14:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصطفى_محمد_غريب الحصار الاقتصادي وما يخص البرنامج النووي مأساة يعيشها الشعب الإيراني، العراقيون يعرفون جيداً من خلال تجربتهم المرة كارثة الحصار الاقتصادي ضد الشعب انه ليس حصاراً على الطغمة الحاكمة وهرمها صدام حسين لانهم لم يتأثروا به واستأثروا بكل الخيرات والرفاهية مثلما حال أي اباطرة في التاريخ، فالحصار ليس بلعبة للمرح او قضاء الوقت الممل، الحصار يعني تجويع الشعب حتى موتهم البطيء على مراحل، يعني الامراض والاوب ......





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