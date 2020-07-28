الكاظمي: القوات الامنية ملزمة بحماية التظاهر من اي استهداف او محاولة لخلط الاوراق

2020/07/28 | 14:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن القوات الأمنية ملزمة بحماية التظاهر من اي استهداف او محاولة لخلط الأوراق.وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء وبحسب بيان لمكتبه تلقته “تقدم” إنه “نعمل بكل الجهود لتذليل التحديات وتلبية مطالب المواطنين واحتياجاتهم”.وأضاف “وجّهنا الوزراء والدوائر الخدمية المعنية بتجنّب العقبات البيروقراطية والعمل بأساليب مرنة في تنفيذ القرارات، ومن …

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