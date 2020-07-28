محمد بن سلمان : نؤكد حرص المملكة على أمن العراق واستقراره وتطوير العلاقات

2020/07/28 | 14:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… جدد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، تأكيده على “حرص” المملكة على أمن العراق واستقراره، وتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.وقالت وكالة الأنباء السعودية “واس” إن “الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي تلقى اتصالاً هاتفياً، مساء أمس الاثنين، من مصطفى الكاظمي […]

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