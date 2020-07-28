تعرف على حجم الخلافات بين كيم كاردشيان ووزوجها .. انفصال واتهامات بالخيانة وبكاء

2020/07/28 | 14:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دخلت الخلافات بين نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان وزوجها مغني الراب الأمريكي كاني ويست إلى مرحلة جديدة بعد أن وصلت إلى احتمالات انفصالهما رغم علاقتهما الغرامية التي بدأت قبل 10 سنوات وانتهت بالزواج وإنجاب 4 أطفال.ومنذ إعلان كاني ويست رغبته في الترشح للرئاسة الأمريكية وبدء حملته الانتخابية، تعيش كيم كاردشيان أسوأ أيام حياتها بسبب […]

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