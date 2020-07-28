الزراعة تكشف نتائج زيارات وزيرها لثلاث دول مجاورة

2020/07/28 | 14:47 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةكشفت وزارة الزراعة، الثلاثاء، عن نتائج زيارات الوزير محمد الخفاجي إلى ثلاث دول مجاورة.وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الزراعة حميد النايف، بحسب الوكالة الرسمية، إن "زيارات الوزير الخفاجي إلى دول الجوار تؤكد دعمها على تطوير القطاع الزراعي وحماية المنتج المحلي والاتفاق على تبادل الخبرات".وأضاف أن "الخفاجي دعا الجانب السعودي إلى إنشاء معامل لصناعة المرشات بأنواعها من أجل دعم الفلاحين والمزارعين ،فضلاً عن الدخول في مجال الصناعات التحويلية، وهذه الرؤى الجديدة تأتي استكمالا لبروتوكولات قديمة موقعة بين البلدين"، مبيناً أن الحكومة لديها توجه بالانفتاح على الخارج".وأشار إلى أن "وزير الزراعة طالب في أثناء الزيارات دول الجوار بمنع دخول المحاصيل الممنوعة من الاستيراد ومنع التهريب"، لافتاً إلى أن "وزير الزراعة اتفق خلال الزيارات على التعاون في مجال التقنيات الحديثة، ونقل التكنولوجيا المتطورة في مجال الزراعة".

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