سائرون تطالب بعقد جلسة طارئة لمناقشة تردي الكهرباء بحضور أربعة وزراء

2020/07/28 | 14:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… طالب تحالف سائرون بعقد جلسة برلمانية طارئة لمناقشة تردي الكهرباء والخدمات الأخرى، بحضور أربعة وزراء ومحافظ بغداد وأمين العاصمة.وقال نواب التحالف في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء “نطالب بعقد جلسة استثنائية طارئة لمجلس النواب لمناقشة تردي الكهرباء والخدمات الأخرى”.ونطالب بـ”حضور وزراء الكهرباء والنفط والمالية والتخطيط وأعضاء مجلس الطاقة في مجلس الوزراء، ومحافظ بغداد […]

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