“عمو أشتغل وياكم؟”.. يتيم دون 10 سنوات يطلب من “عمّال بناء” تشغيله معهم وهذا ما حصل (فيديو)

2020/07/28 | 14:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تنشر “يس عراق” مقطع فيديو لطفل يتيم لا يتجاوز العشرة أعوام يعمل في البناء بسبب العوز المادي لعائلته.ويقول العامل الذي توعد بإعطائه “يوميته” إن الطفل هو من دخل إلى مكان عملهم وطلب تشغيله معهم كون عائلته بلا مال أو معيل.وحصد مقطع الفيديو “المؤلم” رواجًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما […]

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