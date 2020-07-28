تأبين واسع على مستوى الوطن العربي بوفاة الدكتور المصري مشالي.. ماذا تعرف عن “طبيب الغلابة”؟

2020/07/28 | 14:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اختتم الدكتور المصري الشهير محمد مشالي، رحلة عطاء خصصت لمساعدة وخدمة الفقراء، بوفاته في مدينة طنطا بمحافظة الغربية.وحصل مشالي على نعي واسع لوفاته على مستوى الوطن العربي وفي الأوساط المختلفة الشعبية والسياسية والفنية.ربنا يرحمك يا دكتور.، رحلة عظيمة كان عنوانها العطاء وخدمة الغلابة #طبيب_الغلابه pic.twitter.com/RWPF659qkp — Mohamed Henedy […]

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