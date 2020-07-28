قيادة عمليات ديالى تعقد مؤتمرا أمنيا موسعا مع قادة حرس الإقليم في خانقين

2020/07/28 | 14:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-ديالى

أعلنت قيادة عمليات ديالى، اليوم الثلاثاء، عقدها مؤتمرا امنيا موسعا برئاسة قائد عمليات ديالى اللواء الركن غسان العزي في قضاء خانقين.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "الاجتماع حضره قائد فرقة المشاة الخامسة وبعض قيادات حرس الاقليم البيشمركة للوقوف على سد الثغرات الامنية وسبل التعاون الامني المشترك لتثبيت الحدود الفاصلة بين القوات الامنية الاتحادية وحرس الاقليم البيشمركة للحيلولة دون فسح المجال للمجاميع الارهابية من تنفيذ ماربها الدنيئة في ذلك القاطع".

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